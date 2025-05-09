Фицо пообещал не допустить запрета ЕС импорта энергоресурсов из РФ

Словакия готова наложить вето в ЕС, чтобы не допустить запрета на импорт энергоресурсов из России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Если нужно, чтобы с этим [с запретом на поставки в страны ЕС энергоресурсов из РФ] согласились все 27 государств-членов, то мы используем право вето на запрет импорта всех видов энергоресурсов», — приводит слова Фицо ТАСС. Он отметил, что если в ЕС откажутся от права вето, решение о запрете энергоресурсов примут крупные страны. Фицо также заявил, что антироссийские санкции неэффективны и вредят самому Евросоюзу.
Ранее Словакия уже добилась от Евросовета возобновления переговоров о транзите российского газа через Украину, что позволило начать обсуждение поставок энергоресурсов в Европу. Между тем Евросоюз планирует представить план поэтапного сокращения зависимости от российских энергоресурсов, предусматривающий введение квот и пошлин.
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