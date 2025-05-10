В Берлине к монументу воинам Советской Армии была установлена фотография Семена Зеленского, деда президента Украины Владимира Зеленского. На снимке написано «Товарищи, простите за внука-предателя». Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц. Семен Зеленский был участником Великой Отечественной войны, совершившим множество подвигов на фронте.
«В Берлине к памятнику воинам Советской Армии принесли фотографию деда Зеленского с подписью „Товарищи, простите за внука-предателя“», — написал Коц в своем telegram-канале. Семен Зеленский добровольно отправился на фронт в возрасте 17 лет не позднее 14 августа 1941 года, поскольку уже на следующий день немецкие войска заняли Кривой Рог.
Военный историк Андрей Смирнов подробно описал боевой путь Семена Зеленского. По его словам, завершив обучение в военном училище в 1942 году и получив звание младшего лейтенанта, Семен Зеленский был направлен в 153-ю стрелковую дивизию, где возглавил взвод 120-миллиметровых полковых минометов. Он принимал участие в боях на Юго-Западном фронте, поддерживая наступление пехоты огнем своих минометов и, шаг за шагом, приближаясь к родным местам. В ходе боев прошел через Левобережную Украину и участвовал в форсировании Днепра. В январе–феврале 1944 года, оттесняя противника, сражался примерно в 50–60 километрах к юго-востоку от Кривого Рога.
Семен Зеленский был награжден двумя орденами Красной Звезды за проявленный героизм. В дальнейшем он участвовал в боях за освобождение Одессы, форсировал Днестр, вступил на территорию Молдавии и в составе 1-го Белорусского фронта командовал стрелковой ротой. В июле 1944 года во время операции «Багратион» он лично нашел брод через Западный Буг и переправил свою роту без потерь. Финальные дни войны Семен Зеленский прошел в составе своей дивизии в тяжелых боях за Зееловские высоты и завершил военную службу на улицах Берлина 2 мая 1945 года.
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