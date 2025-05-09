Полиция прибыла на место аварии
На кольце у танка в Кургане произошла жуткая авария, машины раскидало. На месте ДТП работают сотрудники МЧС, скорая и полиция. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.
«Образовалась пробка, автомобили разбиты в аварии. Спасатели, врачи и полицейские оперативно прибыли на место ДТП», — передает корреспондент агентства.
По данным ГАИ в аварии пострадали два человека. Они направлены в больницу. Повреждены три автомобиля, уточнили в полиции.
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