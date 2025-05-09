09 мая 2025

Машины разбились вдребезги, приехали пожарные, скорая и полиция: жуткая авария у танка в Кургане. Видео

В Кургане разбились машины в ДТП и образовалась пробка на кольце у танка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция прибыла на место аварии
Полиция прибыла на место аварии Фото:

На кольце у танка в Кургане произошла жуткая авария, машины раскидало. На месте ДТП работают сотрудники МЧС, скорая и полиция. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

«Образовалась пробка, автомобили разбиты в аварии. Спасатели, врачи и полицейские оперативно прибыли на место ДТП», — передает корреспондент агентства.

По данным ГАИ в аварии пострадали два человека. Они направлены в больницу. Повреждены три автомобиля, уточнили в полиции.

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На кольце у танка в Кургане произошла жуткая авария, машины раскидало. На месте ДТП работают сотрудники МЧС, скорая и полиция. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «Образовалась пробка, автомобили разбиты в аварии. Спасатели, врачи и полицейские оперативно прибыли на место ДТП», — передает корреспондент агентства. По данным ГАИ в аварии пострадали два человека. Они направлены в больницу. Повреждены три автомобиля, уточнили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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