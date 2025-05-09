09 мая 2025

На перекрестке в Екатеринбурге вспыхнула легковушка

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают пожарные (архивное фото)
На месте работают пожарные (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Военного Флота и Московской произошел пожар — загорелся легковой автомобиль. Видео возгорания публикует telegram-канал «Злой Екатеринбург».

«Горит машина на Военного Флота — Московская», — передают слова горожан telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Военного Флота и Московской произошел пожар — загорелся легковой автомобиль. Видео возгорания публикует telegram-канал «Злой Екатеринбург». «Горит машина на Военного Флота — Московская», — передают слова горожан telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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