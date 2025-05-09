На перекрестке в Екатеринбурге вспыхнула легковушка

На месте работают пожарные (архивное фото)
В Екатеринбурге на пересечении улиц Военного Флота и Московской произошел пожар — загорелся легковой автомобиль. Видео возгорания публикует telegram-канал «Злой Екатеринбург».
«Горит машина на Военного Флота — Московская», — передают слова горожан telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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