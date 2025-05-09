09 мая 2025

Бастрыкин подключился к делу челябинских врачей, которые сделали ребенка инвалидом

Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о деле челябинских медиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин потребовал разобраться в деле неоказания медпомощи двухлетнему ребенку
Александр Бастрыкин потребовал разобраться в деле неоказания медпомощи двухлетнему ребенку Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о несвоевременной помощи двухлетнему мальчику из Магнитогорска Челябинской области. Ребенок стал инвалидом. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.

"В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи двухлетнему мальчику, что привело к установлению ему инвалидности. По данным следствия, в январе текущего года ребенок, страдающий заболеванием, доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно не была проведена необходимая процедура", — рассказали в СК.

Несмотря на то, что пациенту требовалось регулярное медицинское наблюдение, его выписали из больницы. Спустя несколько дней ребенок был вновь госпитализирован, после чего у него возник отек головного мозга. Сейчас несовершеннолетний продолжает проходить курс лечения.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о текущем состоянии и итогах расследования уголовного дела. Контроль за выполнением данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

Как URA.RU писало ранее, мама мальчика Рина Башкирова из Магнитогорска заявила, что медицинские работники отказались предоставить необходимую помощь ее двухлетнему ребенку. В результате отека мозга мальчик утратил способность видеть, передвигаться и разговаривать, став инвалидом.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о несвоевременной помощи двухлетнему мальчику из Магнитогорска Челябинской области. Ребенок стал инвалидом. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России. "В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи двухлетнему мальчику, что привело к установлению ему инвалидности. По данным следствия, в январе текущего года ребенок, страдающий заболеванием, доставлен в медицинское учреждение, где ему своевременно не была проведена необходимая процедура", — рассказали в СК. Несмотря на то, что пациенту требовалось регулярное медицинское наблюдение, его выписали из больницы. Спустя несколько дней ребенок был вновь госпитализирован, после чего у него возник отек головного мозга. Сейчас несовершеннолетний продолжает проходить курс лечения. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о текущем состоянии и итогах расследования уголовного дела. Контроль за выполнением данного поручения возложен на центральный аппарат ведомства. Как URA.RU писало ранее, мама мальчика Рина Башкирова из Магнитогорска заявила, что медицинские работники отказались предоставить необходимую помощь ее двухлетнему ребенку. В результате отека мозга мальчик утратил способность видеть, передвигаться и разговаривать, став инвалидом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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