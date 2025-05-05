Жительница Магнитогорска обвинила врачей в том, что ее ребенок стал инвалидом

Жительница Магнитогорска Рина Башкирова Челябинской области обвинила врачей в неоказании медицинской помощи двухлетнему ребенку, который стал инвалидом — после отека мозга он перестал видеть, ходить и говорить. В региональном минздраве URA.RU рассказали, что проводятся проверки.
«Мой мальчик теперь инвалид, не видит, не ходит, не говорит. Помогите, куда идти и куда стучаться, чтобы виновных врачей наказали», — написала мама ребенка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Женщина рассказала, что у ребенка в год были обнаружены новообразования горла — папилломы. Если их не удалять, он мог задохнуться. Несколько процедур в Челябинской областной детской клинической больнице прошли успешно, однако с прошлого лета у малыша начались частые рецидивы, и в больницу уже приходилось ездить каждые 2-3 недели.
В конце декабря у мальчика обнаружили пневмонию, вылечили и удалили новые папилломы, но в начале года ребенку стало плохо. Последовала госпитализация в реанимацию, где мальчик испытывал кислородное голодание. Мать уверена, что из-за несвоевременной интубации у ребенка начался отек мозга, который привел к инвалидности. Женщина обратилсь в Следственный комитет. В региональном минздраве URA.RU сообщили, что проводят ведомственную проверку. Также проверкой занялась страховая компания.
«Медицинская помощь оказывалась в полном соответствии с установленными клиническими рекомендациями и стандартами, с привлечением специалистов различных профилей. Все решения принимались коллегиально, с учетом состояния пациента, проведенных обследований и прогноза», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Персонал больницы осуществлял систематическое взаимодействие с законными представителями пациента. Родителям своевременно сообщали сведения о выбранной стратегии лечения, предстоящих процедурах и консультациях специалистов. Деятельность медицинской организации соответствовала действующему законодательству и была направлена на защиту интересов пациента.
«Министерством здравоохранения региона организовано проведение ведомственной проверки, также ведется проверка страховой медорганизацией. Мы открыты к диалогу и готовы предоставить необходимые разъяснения в пределах, допускаемых действующим законодательством о врачебной тайне. Ситуация находится на контроле», — добавили в пресс-службе ведомства.
Сейчас мама собирает деньги на реабилитацию малыша. Первые два курса уже оплачены.
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