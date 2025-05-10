Президент Буркина-Фасо: от российского «Орешника» содрогается весь мир

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Лидер Буркина-Фасо высоко оценил «Орешник»
Лидер Буркина-Фасо высоко оценил «Орешник» Фото:

Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» вызывает опасения у всего мирового сообщества. Об этом сообщил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи со студентами Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Москве.

«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это „Орешник“, от которого содрогается весь мир», — заявил Траоре на встрече. Его слова передает РИА Новости.

Траоре выразил мнение, что значительных достижений в различных научных областях добились именно российские специалисты. Он также обратил внимание на разнообразие российского вооружения, продемонстрированного во время Парада Победы 9 мая в Москве, где он присутствовал. В частности, Траоре отметил использование бронированных технологий.

В начале апреля Россия выразила готовность оказывать дальнейшую поддержку Буркина-Фасо в сфере национальной безопасности и в преодолении социально-экономических трудностей, пишет RT. Об этом сообщило МИД РФ по итогам переговоров между главами ведомств России и Буркина-Фасо Сергеем Лавровым и Карамоко Жан-Мари Траоре. В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества в различных областях.

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Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» вызывает опасения у всего мирового сообщества. Об этом сообщил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи со студентами Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Москве. «Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это „Орешник“, от которого содрогается весь мир», — заявил Траоре на встрече. Его слова передает РИА Новости. Траоре выразил мнение, что значительных достижений в различных научных областях добились именно российские специалисты. Он также обратил внимание на разнообразие российского вооружения, продемонстрированного во время Парада Победы 9 мая в Москве, где он присутствовал. В частности, Траоре отметил использование бронированных технологий. В начале апреля Россия выразила готовность оказывать дальнейшую поддержку Буркина-Фасо в сфере национальной безопасности и в преодолении социально-экономических трудностей, пишет RT. Об этом сообщило МИД РФ по итогам переговоров между главами ведомств России и Буркина-Фасо Сергеем Лавровым и Карамоко Жан-Мари Траоре. В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества в различных областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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