Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» вызывает опасения у всего мирового сообщества. Об этом сообщил президент Буркина-Фасо Ибраим Траоре во время встречи со студентами Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Москве.
«Посмотрите, какие ракеты производятся в Российской Федерации. Одна из последних разработок — это „Орешник“, от которого содрогается весь мир», — заявил Траоре на встрече. Его слова передает РИА Новости.
Траоре выразил мнение, что значительных достижений в различных научных областях добились именно российские специалисты. Он также обратил внимание на разнообразие российского вооружения, продемонстрированного во время Парада Победы 9 мая в Москве, где он присутствовал. В частности, Траоре отметил использование бронированных технологий.
В начале апреля Россия выразила готовность оказывать дальнейшую поддержку Буркина-Фасо в сфере национальной безопасности и в преодолении социально-экономических трудностей, пишет RT. Об этом сообщило МИД РФ по итогам переговоров между главами ведомств России и Буркина-Фасо Сергеем Лавровым и Карамоко Жан-Мари Траоре. В ходе встречи стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества в различных областях.
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