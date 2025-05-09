В Перми 9 мая загорелись баня и жилой дом. Пожарные спасли женщину, еще трое успели выбежать сами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«9 мая 2025 года в 13:26 поступило сообщение о пожаре в Перми — на Верхнесылвенской улице загорелась баня. К моменту прибытия первого подразделения огонь перекинулся на кровлю жилого дома с пристроем. До приезда пожарных трое человек сами выбрались из дома, двое из них получили ожоги, пытаясь самостоятельно потушить огонь. Газодымозащитники вывели из горящего дома женщину», — рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, локализовать пожар удалось к 14:09, а ликвидировать горение — к 14:20. Общая площадь пожара составила 136 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неправильное устройство или неисправность печи.
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