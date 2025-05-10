Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

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новость из сюжетаОбострение конфликта между Индией и Пакистаном
Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня при посредничестве США. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что соглашение было достигнуто в результате ночных переговоров 10 мая между сторонами.
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