09 мая 2025

Голова ледохода в ближайшие дни достигнет ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход в ЯНАО может начаться уже в эти выходные
Ледоход в ЯНАО может начаться уже в эти выходные Фото:

Жители ЯНАО с нетерпением ждут одного из красивейших природных явлений — ледохода. Сейчас его голова находится в 89 километрах от границы с Ямалом, однако продвигается она крайне быстро — на 50 километров в сутки.

«На реке Обь голова ледохода находится выше населенного пункта Ванзеват Белоярского района (динамика за сутки 50 километров, протяженность ледохода около 53 километров). Хвост в районе населенного пункта Полноват. До границы с ЯНАО 89 километров», — написано на сайте ЕКС ЯНАО.

Столь стремительное движение ледохода позволяет сделать прогноз, что до Ямала он дойдет в ближайшие дни — в эти воскресенье или понедельник. Второй ледоход находится в 139 километрах от ЯНАО, но движется медленно — 3-4 километра в день.

В этом году ледоход в ЯНАО придет раньше обычного. Синоптики прогнозировали, что он начнется в 20-х числах мая, однако стремительное потепление перенесло явление на еще более ранний срок.

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Жители ЯНАО с нетерпением ждут одного из красивейших природных явлений — ледохода. Сейчас его голова находится в 89 километрах от границы с Ямалом, однако продвигается она крайне быстро — на 50 километров в сутки. «На реке Обь голова ледохода находится выше населенного пункта Ванзеват Белоярского района (динамика за сутки 50 километров, протяженность ледохода около 53 километров). Хвост в районе населенного пункта Полноват. До границы с ЯНАО 89 километров», — написано на сайте ЕКС ЯНАО. Столь стремительное движение ледохода позволяет сделать прогноз, что до Ямала он дойдет в ближайшие дни — в эти воскресенье или понедельник. Второй ледоход находится в 139 километрах от ЯНАО, но движется медленно — 3-4 километра в день. В этом году ледоход в ЯНАО придет раньше обычного. Синоптики прогнозировали, что он начнется в 20-х числах мая, однако стремительное потепление перенесло явление на еще более ранний срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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