Голова ледохода в ближайшие дни достигнет ЯНАО

Жители ЯНАО с нетерпением ждут одного из красивейших природных явлений — ледохода. Сейчас его голова находится в 89 километрах от границы с Ямалом, однако продвигается она крайне быстро — на 50 километров в сутки.
«На реке Обь голова ледохода находится выше населенного пункта Ванзеват Белоярского района (динамика за сутки 50 километров, протяженность ледохода около 53 километров). Хвост в районе населенного пункта Полноват. До границы с ЯНАО 89 километров», — написано на сайте ЕКС ЯНАО.
Столь стремительное движение ледохода позволяет сделать прогноз, что до Ямала он дойдет в ближайшие дни — в эти воскресенье или понедельник. Второй ледоход находится в 139 километрах от ЯНАО, но движется медленно — 3-4 километра в день.
В этом году ледоход в ЯНАО придет раньше обычного. Синоптики прогнозировали, что он начнется в 20-х числах мая, однако стремительное потепление перенесло явление на еще более ранний срок.
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