07 апреля 2025

В ЯНАО ожидается ранний ледоход

В двадцатых числах мая в Салехарде и Лабытнанги ожидается ледоход
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход в ЯНАО ожидается в мае
Ледоход в ЯНАО ожидается в мае Фото:

В двадцатых числах мая в Салехарде и Лабытнанги (ЯНАО) ожидается ранний ледоход. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.

«По информации Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие Оби в районе Салехарда и Лабытнанги ожидается в двадцатых числах мая», — написали в telegram-канале департамента природных ресурсов округа. В районе Барнаула Обь уже начала освобождаться от льда.

На данный момент голова ледохода находится в Кожевниковском районе Томской области. В южных районах Ямала ледоход ожидается в середине мая. Такой прогноз сделали синоптики, сообщили в мэрии Шурышкарского района.

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В двадцатых числах мая в Салехарде и Лабытнанги (ЯНАО) ожидается ранний ледоход. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. «По информации Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие Оби в районе Салехарда и Лабытнанги ожидается в двадцатых числах мая», — написали в telegram-канале департамента природных ресурсов округа. В районе Барнаула Обь уже начала освобождаться от льда. На данный момент голова ледохода находится в Кожевниковском районе Томской области. В южных районах Ямала ледоход ожидается в середине мая. Такой прогноз сделали синоптики, сообщили в мэрии Шурышкарского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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