В ЯНАО ожидается ранний ледоход

В двадцатых числах мая в Салехарде и Лабытнанги (ЯНАО) ожидается ранний ледоход. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.
«По информации Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие Оби в районе Салехарда и Лабытнанги ожидается в двадцатых числах мая», — написали в telegram-канале департамента природных ресурсов округа. В районе Барнаула Обь уже начала освобождаться от льда.
На данный момент голова ледохода находится в Кожевниковском районе Томской области. В южных районах Ямала ледоход ожидается в середине мая. Такой прогноз сделали синоптики, сообщили в мэрии Шурышкарского района.
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