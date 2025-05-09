09 мая 2025

Под Нижним Тагилом появился уникальный монумент

Мэр Пинаев побывал на открытии памятника в Елизаветинском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятники героям Великой Отечественной Войны открыли еще в четырех населенных пунктах
Памятники героям Великой Отечественной Войны открыли еще в четырех населенных пунктах Фото:

В селе Елизаветинское под Нижним Тагилом торжественно открыли новый монумент, посвященный участникам Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«На мой взгляд, получился уникальный памятник — фигура солдата-победителя, символизирующая подвиг всех, кто сражался с фашизмом», — рассказал Пинаев в личном telegram-канале. На открытие пришли дети, внуки и правнуки героев войны, чьи имена увековечены на монументе.

Памятник разработали в литейной мастерской известного скульптора Ивана Дубровина. Помимо Елизаветинского, мемориалы перед празднованием Дня Победы установили в селах Сулем, Серебрянка, Верхняя Ослянка и Усть-Утка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Елизаветинское под Нижним Тагилом торжественно открыли новый монумент, посвященный участникам Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «На мой взгляд, получился уникальный памятник — фигура солдата-победителя, символизирующая подвиг всех, кто сражался с фашизмом», — рассказал Пинаев в личном telegram-канале. На открытие пришли дети, внуки и правнуки героев войны, чьи имена увековечены на монументе. Памятник разработали в литейной мастерской известного скульптора Ивана Дубровина. Помимо Елизаветинского, мемориалы перед празднованием Дня Победы установили в селах Сулем, Серебрянка, Верхняя Ослянка и Усть-Утка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...