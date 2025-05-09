Под Нижним Тагилом появился уникальный монумент

В селе Елизаветинское под Нижним Тагилом торжественно открыли новый монумент, посвященный участникам Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
«На мой взгляд, получился уникальный памятник — фигура солдата-победителя, символизирующая подвиг всех, кто сражался с фашизмом», — рассказал Пинаев в личном telegram-канале. На открытие пришли дети, внуки и правнуки героев войны, чьи имена увековечены на монументе.
Памятник разработали в литейной мастерской известного скульптора Ивана Дубровина. Помимо Елизаветинского, мемориалы перед празднованием Дня Победы установили в селах Сулем, Серебрянка, Верхняя Ослянка и Усть-Утка.
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