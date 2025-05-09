09 мая 2025

В ХМАО пенсионер перевернулся на лодке и погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Выход на лед в ледоход крайне опасен
Выход на лед в ледоход крайне опасен Фото:

В селе Ванзеват ( Белоярский район ХМАО) на пойме реки Оби был обнаружен труп 68-летнего пенсионера. Лодка, на которой он выплыл, перевернулась и потопила мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ХМАО.

«9 мая в 18:16 поступило сообщение от местного жителя: на пойме реки Обь, примерно в двух километрах выше по течению от села Ванзеват, в воде обнаружено тело мужчины 1957 года рождения. Лодка найдена перевернутой», — написано в telegram-канале ведомства.

Предполагается, что на рыбалку на весельной лодке он выплыл он еще 8 мая. Сотрудники МЧС предупреждают, что в ледоход выход на лед крайне опасен.

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В селе Ванзеват ( Белоярский район ХМАО) на пойме реки Оби был обнаружен труп 68-летнего пенсионера. Лодка, на которой он выплыл, перевернулась и потопила мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ХМАО. «9 мая в 18:16 поступило сообщение от местного жителя: на пойме реки Обь, примерно в двух километрах выше по течению от села Ванзеват, в воде обнаружено тело мужчины 1957 года рождения. Лодка найдена перевернутой», — написано в telegram-канале ведомства. Предполагается, что на рыбалку на весельной лодке он выплыл он еще 8 мая. Сотрудники МЧС предупреждают, что в ледоход выход на лед крайне опасен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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