В ХМАО пенсионер перевернулся на лодке и погиб

В селе Ванзеват ( Белоярский район ХМАО) на пойме реки Оби был обнаружен труп 68-летнего пенсионера. Лодка, на которой он выплыл, перевернулась и потопила мужчину. Об этом сообщает ГУ МЧС России по ХМАО.
«9 мая в 18:16 поступило сообщение от местного жителя: на пойме реки Обь, примерно в двух километрах выше по течению от села Ванзеват, в воде обнаружено тело мужчины 1957 года рождения. Лодка найдена перевернутой», — написано в telegram-канале ведомства.
Предполагается, что на рыбалку на весельной лодке он выплыл он еще 8 мая. Сотрудники МЧС предупреждают, что в ледоход выход на лед крайне опасен.
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