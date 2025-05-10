Спецпосланник Трампа пообещал завершение конфликта России и Украины после 30-дневного перемирия

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог объявил о скором завершении конфликта на Украине. По мнению Келлога, прекращение огня на 30 дней во всех сферах боевых действий может стать первым шагом к окончанию конфликта.
«Всеобъемлющее (воздушное, сухопутное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшего и самого продолжительного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны», — заявил Келлог. Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Х.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина и ряд европейских государств достигли соглашения о полном прекращении огня сроком не менее 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Это решение было принято по результатам переговоров в Киеве, в которых приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также председатель правительства Польши Дональд Туск.
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