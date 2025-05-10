Украина с Европой договорилась о прекращении огня на 30 дней уже с понедельника

Украина и страны Европы договорились о полном прекращении огня сроком не менее чем на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Решение было принято по итогам встречи в Киеве, в которой приняли участие лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши.
«Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х. По его словам, в столицу Украины прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск.
В Минобороны России 10 мая сообщили, что украинские вооруженные силы продолжают пренебрегать установленным режимом прекращения огня, несмотря на его официальное введение. За прошедшие сутки зафиксировано более девяти тысяч случаев нарушения режима тишины со стороны украинских подразделений. В целом, общее число зафиксированных нарушений достигло 9318.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине. По его словам, в случае введения временного перемирия на территории Украины поставки вооружений Киеву должны быть остановлены. В противном случае перемирие предоставит украинской стороне односторонние преимущества. Песков подчеркнул, что без подобных ограничений Украина сможет использовать паузу для проведения масштабной мобилизации, переброски дополнительных подразделений к линии фронта, подготовки новых военнослужащих, а также для восстановления сил уже задействованных в боевых действиях.
Администрация Белого дома при этом выражает надежду на достижение соглашения между Украиной и Россией о прекращении огня сроком на 30 дней. В американской администрации уточнили, что вопрос временного перемирия активно обсуждается на международной арене и получает поддержку со стороны европейских партнеров. Представители Белого дома также заверили, что Вашингтон намерен продолжать дипломатические усилия, направленные на поиск мирного решения конфликта.
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