Песков напомнил позицию Путина по переговорам без предварительных условий

Песков: РФ открыто говорила о переговорах с Киевом без предварительных условий
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Россия изначально выражала готовность к переговорам с Украиной, напомнил Дмитрий Песков
Россия изначально выражала готовность к переговорам с Украиной, напомнил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о позиции Владимира Путина относительно возможности начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине без предварительных условий. По словам представителя Кремля, российская сторона не раз заявляла о готовности к диалогу, однако реакции со стороны Киева на это предложение до сих пор не последовало.

«Президент России Владимир Путин говорил, что наша страна готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции Киева озвучено не было», — заявил Песков, комментируя вопрос журналистов о потенциальных контактах между Россией и Украиной. Его слова передает РИА Новости. 

Украина несколько раз срывала перемирия, которые объявляла Россия. Только за момент майского периода прекращения огня, Киев организовал почти 10 тысяч провокаций. Об этом сообщали в Минобороны РФ. После Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня с Россией. 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о позиции Владимира Путина относительно возможности начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине без предварительных условий. По словам представителя Кремля, российская сторона не раз заявляла о готовности к диалогу, однако реакции со стороны Киева на это предложение до сих пор не последовало. «Президент России Владимир Путин говорил, что наша страна готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции Киева озвучено не было», — заявил Песков, комментируя вопрос журналистов о потенциальных контактах между Россией и Украиной. Его слова передает РИА Новости.  Украина несколько раз срывала перемирия, которые объявляла Россия. Только за момент майского периода прекращения огня, Киев организовал почти 10 тысяч провокаций. Об этом сообщали в Минобороны РФ. После Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня с Россией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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