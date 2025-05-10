Песков напомнил позицию Путина по переговорам без предварительных условий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о позиции Владимира Путина относительно возможности начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине без предварительных условий. По словам представителя Кремля, российская сторона не раз заявляла о готовности к диалогу, однако реакции со стороны Киева на это предложение до сих пор не последовало.
«Президент России Владимир Путин говорил, что наша страна готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции Киева озвучено не было», — заявил Песков, комментируя вопрос журналистов о потенциальных контактах между Россией и Украиной. Его слова передает РИА Новости.
Украина несколько раз срывала перемирия, которые объявляла Россия. Только за момент майского периода прекращения огня, Киев организовал почти 10 тысяч провокаций. Об этом сообщали в Минобороны РФ. После Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня с Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.