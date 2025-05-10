Путин: обстановка в секторе Газа деградирует

Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, ситуацию усугубляет запрет гуманитарной поддержки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
«Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, предложение о прекращении огня было сорвано», — сказал Путин в эфире «России 24». По его словам, обстановку усугубляет решение о запрете гумпомощи.
Аббас признал, что ситуация в регионе «очень плохая». Однако помощь России — это «бальзам на душу». Лидеры договорились о дополнительных мерах по деэскалации конфликта.
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