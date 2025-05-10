Путин: обстановка в секторе Газа деградирует

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин весь день проводит переговоры с мировыми лидерами
Владимир Путин весь день проводит переговоры с мировыми лидерами Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, ситуацию усугубляет запрет гуманитарной поддержки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

«Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, предложение о прекращении огня было сорвано», — сказал Путин в эфире «России 24». По его словам, обстановку усугубляет решение о запрете гумпомощи. 

Аббас признал, что ситуация в регионе «очень плохая». Однако помощь России — это «бальзам на душу». Лидеры договорились о дополнительных мерах по деэскалации конфликта. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, ситуацию усугубляет запрет гуманитарной поддержки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом. «Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, предложение о прекращении огня было сорвано», — сказал Путин в эфире «России 24». По его словам, обстановку усугубляет решение о запрете гумпомощи.  Аббас признал, что ситуация в регионе «очень плохая». Однако помощь России — это «бальзам на душу». Лидеры договорились о дополнительных мерах по деэскалации конфликта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...