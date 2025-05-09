В Нижневартовске произошло массовое ДТП с пострадавшими

В Нижневартовске (ХМАО) произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Югры.
«На улице Интернациональной, 71 автомобиль Toyota Corolla при совершении маневра разворот совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera. От столкновения Nissan вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai. От удара оба автомобиля откатились назад, где столкнулись с ВАЗ 2111. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan Almera, а также пассажир Hyundai», — сообщили в ведомстве.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Пострадавшие госпитализированы.
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