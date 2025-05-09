09 мая 2025

В Нижневартовске произошло массовое ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП пострадали три человека
В результате ДТП пострадали три человека Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Югры.

«На улице Интернациональной, 71 автомобиль Toyota Corolla при совершении маневра разворот совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera. От столкновения Nissan вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai. От удара оба автомобиля откатились назад, где столкнулись с ВАЗ 2111. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan Almera, а также пассажир Hyundai», — сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Пострадавшие госпитализированы.

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В Нижневартовске (ХМАО) произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили URA.RU в Госавтоинспекции Югры. «На улице Интернациональной, 71 автомобиль Toyota Corolla при совершении маневра разворот совершил столкновение с автомобилем Nissan Almera. От столкновения Nissan вылетел на полосу встречного движения, где врезался в Hyundai. От удара оба автомобиля откатились назад, где столкнулись с ВАЗ 2111. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan Almera, а также пассажир Hyundai», — сообщили в ведомстве. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Пострадавшие госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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