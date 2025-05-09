09 мая 2025

Автор «Бессмертного полка» запустил беговой марафон в Тюмени

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Инициатором забега стал автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов
Инициатором забега стал автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов Фото:

В Тюмени впервые состоялся забег «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы. Мероприятие организовал автор акции, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

«Я уверен, что памятный (бессмертный!) забег — это новая традиция Тюмени. Спасибо всем, кто нашел время и принял участие», — цитируют слова мэра города Максима Афанасьева в telegram-канале Инфоцентра. Он также отметил, что несмотря на погоду, в забеге участвовало много горожан.

Мероприятие состоялось в экопарке «Затюменский». По завершении забега для всех участников была организована полевая кухня с солдатской кашей и чаем.

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В Тюмени впервые состоялся забег «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы. Мероприятие организовал автор акции, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «Я уверен, что памятный (бессмертный!) забег — это новая традиция Тюмени. Спасибо всем, кто нашел время и принял участие», — цитируют слова мэра города Максима Афанасьева в telegram-канале Инфоцентра. Он также отметил, что несмотря на погоду, в забеге участвовало много горожан. Мероприятие состоялось в экопарке «Затюменский». По завершении забега для всех участников была организована полевая кухня с солдатской кашей и чаем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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