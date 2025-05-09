Автор «Бессмертного полка» запустил беговой марафон в Тюмени

В Тюмени впервые состоялся забег «Бессмертный полк» в честь 80-летия Победы. Мероприятие организовал автор акции, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.
«Я уверен, что памятный (бессмертный!) забег — это новая традиция Тюмени. Спасибо всем, кто нашел время и принял участие», — цитируют слова мэра города Максима Афанасьева в telegram-канале Инфоцентра. Он также отметил, что несмотря на погоду, в забеге участвовало много горожан.
Мероприятие состоялось в экопарке «Затюменский». По завершении забега для всех участников была организована полевая кухня с солдатской кашей и чаем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!