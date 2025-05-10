10 мая 2025
09 мая 2025

«Летает как самолет»: в Челябинске продают раритетную Toyota Camry за 90 тысяч рублей

В селе Долгодеревенское выставили на продажу Toyota Camry 1987 года выпуска
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцам предлагают купить легендарную Camry второго поколения
Челябинцам предлагают купить легендарную Camry второго поколения Фото:

В Челябинской области выставили на продажу Toyota Camry 1987 года выпуска европейской сборки. Продавец оценил редкий экземпляр в 90 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Редкий автомобиль европейской сборки, таких очень трудно найти — их практически нет в сочетании левого руля и механики. Машина не новая, изъяны по кузову есть. Ездить можно, масло не жрет, летает как самолет. Отдаю по цене мотора с коробкой», — уточнил владелец на сайте «Авито».

Продавец также отметил, что ищет того, кто займется иномаркой и доведет ее до ума. На данный момент автомобиль не на ходу, поскольку требуется замена гранаты.

Toyota Camry с пробегом 370 тысяч километров находится в селе Долгодеревенское Сосновского района. Машина имеет дубликат ПТС и не числится битой. Всего у нее было 12 владельцев по паспорту транспортного средства, оснащена бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил.

Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте Челябинской области предложили приобрести легендарный Mercedes-Benz W123 1983 года выпуска. Владелец планирует выручить от сделки 189 тысяч рублей.

Японский седан синего цвета продается в селе Долгодеревенское
Японский седан синего цвета продается в селе Долгодеревенское
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В Челябинской области выставили на продажу Toyota Camry 1987 года выпуска европейской сборки. Продавец оценил редкий экземпляр в 90 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Редкий автомобиль европейской сборки, таких очень трудно найти — их практически нет в сочетании левого руля и механики. Машина не новая, изъяны по кузову есть. Ездить можно, масло не жрет, летает как самолет. Отдаю по цене мотора с коробкой», — уточнил владелец на сайте «Авито». Продавец также отметил, что ищет того, кто займется иномаркой и доведет ее до ума. На данный момент автомобиль не на ходу, поскольку требуется замена гранаты. Toyota Camry с пробегом  370 тысяч километров находится в селе Долгодеревенское Сосновского района. Машина имеет дубликат ПТС и не числится битой. Всего у нее было 12 владельцев по паспорту транспортного средства, оснащена бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил. Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте Челябинской области предложили приобрести легендарный Mercedes-Benz W123 1983 года выпуска. Владелец планирует выручить от сделки 189 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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