«Летает как самолет»: в Челябинске продают раритетную Toyota Camry за 90 тысяч рублей

В Челябинской области выставили на продажу Toyota Camry 1987 года выпуска европейской сборки. Продавец оценил редкий экземпляр в 90 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Редкий автомобиль европейской сборки, таких очень трудно найти — их практически нет в сочетании левого руля и механики. Машина не новая, изъяны по кузову есть. Ездить можно, масло не жрет, летает как самолет. Отдаю по цене мотора с коробкой», — уточнил владелец на сайте «Авито».
Продавец также отметил, что ищет того, кто займется иномаркой и доведет ее до ума. На данный момент автомобиль не на ходу, поскольку требуется замена гранаты.
Toyota Camry с пробегом 370 тысяч километров находится в селе Долгодеревенское Сосновского района. Машина имеет дубликат ПТС и не числится битой. Всего у нее было 12 владельцев по паспорту транспортного средства, оснащена бензиновым двухлитровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил.
Как сообщало URA.RU ранее, в Златоусте Челябинской области предложили приобрести легендарный Mercedes-Benz W123 1983 года выпуска. Владелец планирует выручить от сделки 189 тысяч рублей.
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