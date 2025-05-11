Умер один из пострадавших при пожаре на фабрике в Якутии

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Один из пострадавших при взрыве на фабрике скончался в больнице
Один из пострадавших при взрыве на фабрике скончался в больнице Фото:

Один из пострадавших на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри (Якутия) скончался в больнице. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Якутии.

«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений несовместимых с жизнью», — сказано в сообщении Минздрава в их официальном telegram-канале. Отмечается, что состояние других госпитализированных пациентов остается без изменений. Медицинский персонал предоставляет им полный объем необходимой помощи.

Инцидент на складе готовой продукции произошел 7 мая, примерно в 07:57 по местному времени. По предварительным данным, на территории склада произошел взрыв, после которого в небо поднялся густой черный дым с языками пламени. Спустя короткое время начался пожар и сработала тревожная сигнализация. Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за метана, находившегося на складе готовой продукции. Огонь распространился на запасы угля, хранившиеся на складе. В момент происшествия в здании находились четверо человек.

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Один из пострадавших на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри (Якутия) скончался в больнице. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Якутии. «Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений несовместимых с жизнью», — сказано в сообщении Минздрава в их официальном telegram-канале. Отмечается, что состояние других госпитализированных пациентов остается без изменений. Медицинский персонал предоставляет им полный объем необходимой помощи. Инцидент на складе готовой продукции произошел 7 мая, примерно в 07:57 по местному времени. По предварительным данным, на территории склада произошел взрыв, после которого в небо поднялся густой черный дым с языками пламени. Спустя короткое время начался пожар и сработала тревожная сигнализация. Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за метана, находившегося на складе готовой продукции. Огонь распространился на запасы угля, хранившиеся на складе. В момент происшествия в здании находились четверо человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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