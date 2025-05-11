Создателям сериала «Слово пацана» придется отвечать в суде за песни «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин обратился в суд с иском к авторам сериала «Слово пацана», обвинив их в неправомерном использовании композиций группы «Ласковый май». Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы.
«Судебное заседание по иску назначено на 12 мая», — передает ТАСС сообщение суда. Там добавили, что Разин обратился в суд с требованием аннулировать соглашение, заключенное между вдовой экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова и создателями телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в рамках которого были использованы композиции группы.
В центре судебного разбирательства оказались песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы». Разин утверждает, что вдова Шатунова не обладала правами на указанные музыкальные произведения и, следовательно, не имела законных оснований распоряжаться ими. По словам Разина, он остается единственным ныне живущим автором песен коллектива «Ласковый май».
В апреле четвертый Кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу продюсера Андрея Разина, подтвердив тем самым исключительные права семьи Юрия Шатунова на 23 музыкальных произведения. Среди них — «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», передает РАПСИ.
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