Сенатор Косачев: у Киева есть выбор между перемирием и переговорами

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Украина должна выбрать между перемирием или переговорами, ведущими к миру, считает Косачев
Украина должна выбрать между перемирием или переговорами, ведущими к миру, считает Косачев Фото:
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Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

После заявления президента России Владимира Путина с предложением о проведении прямых переговоров в Стамбуле перед Киевом открылись два возможных варианта развития событий: перемирие или переговоры. Об этом сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Две альтернативы [для Киева]. Перемирие без переговоров без перспектив для дальнейшего мира versus переговоры, ведущие к миру», — написал Косачев в своем telegram-канале.

По словам сенатора, прошедшая в субботу в Киеве встреча лидеров европейских государств завершилась «бессмысленным и нелепым» результатом, что, по его мнению, характерно для всех их инициатив за последние три года. При этом он подчеркнул, что в последние дни центр мировой политики и принятия ключевых решений сместился в Москву.

Несмотря на действия сторонников Зеленского, ведущая роль в разрешении украинского вопроса по-прежнему принадлежит России. Об этом ранее заявил российский сенатор Андрей Клишас. Его слова передает RT.

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После заявления президента России Владимира Путина с предложением о проведении прямых переговоров в Стамбуле перед Киевом открылись два возможных варианта развития событий: перемирие или переговоры. Об этом сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Две альтернативы [для Киева]. Перемирие без переговоров без перспектив для дальнейшего мира versus переговоры, ведущие к миру», — написал Косачев в своем telegram-канале. По словам сенатора, прошедшая в субботу в Киеве встреча лидеров европейских государств завершилась «бессмысленным и нелепым» результатом, что, по его мнению, характерно для всех их инициатив за последние три года. При этом он подчеркнул, что в последние дни центр мировой политики и принятия ключевых решений сместился в Москву. Несмотря на действия сторонников Зеленского, ведущая роль в разрешении украинского вопроса по-прежнему принадлежит России. Об этом ранее заявил российский сенатор Андрей Клишас. Его слова передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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