После заявления президента России Владимира Путина с предложением о проведении прямых переговоров в Стамбуле перед Киевом открылись два возможных варианта развития событий: перемирие или переговоры. Об этом сказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Две альтернативы [для Киева]. Перемирие без переговоров без перспектив для дальнейшего мира versus переговоры, ведущие к миру», — написал Косачев в своем telegram-канале.
По словам сенатора, прошедшая в субботу в Киеве встреча лидеров европейских государств завершилась «бессмысленным и нелепым» результатом, что, по его мнению, характерно для всех их инициатив за последние три года. При этом он подчеркнул, что в последние дни центр мировой политики и принятия ключевых решений сместился в Москву.
Несмотря на действия сторонников Зеленского, ведущая роль в разрешении украинского вопроса по-прежнему принадлежит России. Об этом ранее заявил российский сенатор Андрей Клишас. Его слова передает RT.
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