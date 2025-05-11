Гузеева оплатила коммуналку только после судебного иска

Мировой суд Москвы удовлетворил иск АО «Мосводоканал» к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг. Решение, вынесенное в марте текущего года, уже вступило в законную силу, рассказали в суде.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы», — сказали в суде. Сообщение передает РИА Новости. Размер задолженности не разглашается, однако суд обязал Гузееву полностью погасить имеющиеся финансовые обязательства. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. На данный момент не сообщается, планирует ли артистка обжаловать принятое решение.
Ранее в похожую ситуацию попал актер Игорь Верник. Мировой суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с Верника задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сообщается, что вскоре московский суд рассмотрит еще одно административное дело в отношении актера Игоря Верника, возбужденное из-за несвоевременной оплаты им другого штрафа.
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