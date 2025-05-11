Гузеева оплатила коммуналку только после судебного иска

Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мировой суд в Москве взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей
Мировой суд в Москве взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей Фото:

Мировой суд Москвы удовлетворил иск АО «Мосводоканал» к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг. Решение, вынесенное в марте текущего года, уже вступило в законную силу, рассказали в суде.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы», — сказали в суде. Сообщение передает РИА Новости.  Размер задолженности не разглашается, однако суд обязал Гузееву полностью погасить имеющиеся финансовые обязательства. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. На данный момент не сообщается, планирует ли артистка обжаловать принятое решение.

Ранее в похожую ситуацию попал актер Игорь Верник. Мировой суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с Верника задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сообщается, что вскоре московский суд рассмотрит еще одно административное дело в отношении актера Игоря Верника, возбужденное из-за несвоевременной оплаты им другого штрафа.

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Мировой суд Москвы удовлетворил иск АО «Мосводоканал» к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг. Решение, вынесенное в марте текущего года, уже вступило в законную силу, рассказали в суде. «Вынесен судебный приказ о взыскании платы», — сказали в суде. Сообщение передает РИА Новости.  Размер задолженности не разглашается, однако суд обязал Гузееву полностью погасить имеющиеся финансовые обязательства. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. На данный момент не сообщается, планирует ли артистка обжаловать принятое решение. Ранее в похожую ситуацию попал актер Игорь Верник. Мировой суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с Верника задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Сообщается, что вскоре московский суд рассмотрит еще одно административное дело в отношении актера Игоря Верника, возбужденное из-за несвоевременной оплаты им другого штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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