Шестеро школьников из Екатеринбурга стали участниками второго сезона спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». Юные атлеты будут бороться за призовой фонд в размере 6 миллионов рублей, который разделят между собой трое победителей. Пятеро ребят пришли впервые, однако среди участников есть звезды прошлого сезона.
Среди участников много тех, кто пришел помочь другим: 11-летняя акробатка Алеся Ежова мечтает купить квартиру для старшей сестры. Другой мальчик, 13-летний Григорий Кузнецов, хочет победить, чтобы убедить отца бросить курить. 13-летняя скалолазка Анастасия Булыгина, которая пришла в шоу, чтобы мотивировать людей записываться к психологу и заниматься спортом.
Во второй раз участвует 10-летний Глеб Макарихин, он вновь пришел покорят полосу препятствий. «Меня тогда узнавали на улице, но чаще на соревнованиях и скалодроме. Конечно, это очень приятно. Трасса в этот раз сложнее, но переживаю меньше. Многих здесь знаю, ребят из первого сезона помню. Общаемся, переписываемся, у нас есть свой ниндзя-чат», — рассказал Глеб.
Самые маленькие участники — 9-летние Роман Фирцев и Мария Сенкевич. Рома попал на шоу благодаря другу, который защитил его от буллинга в школе. Маша является дочкой Екатериной Сенкевич — единственной участницы взрослой версии «Супернинздя» из села Косулино. Екатерина совмещает роль мамы и тренера для Маши.
В этом году в телешоу принимают участие 180 детей из 74 населенных пунктов России, Беларуси и даже Коста-Рики. Второй сезон шоу снимается в Минеральных Водах на специально построенной 86-метровой полосе препятствий, адаптированной под разные возрастные категории. Выпуск шоу выйдет 18 мая на канале СТС.
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