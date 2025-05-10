Задержан водитель черного Mercedes, который вырубил девушку-курьера возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall. В распоряжении URA.RU оказалось видео из отдела полиции.
Инцидент произошел 9 мая. Девушка приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ, и перегородила дорогу хозяину иномарки. Он начал оскорблять ее, а когда она начала снимать происходящее на видео, ударил. Девушка получила сотрясение мозга.
Вот как события описывает пострадавшая: «Два раза ударил, разбил телефон, угрожал расправой, выйти из машины не успела, начал оскорблять», — заявила Наталья Ф. и заплакала. Она попала в больницу. Общественная организация «Русская община» оказывает ей моральную и юридическую поддержку.
Агрессора 10 мая доставили в ОП №14. «Мужики, все это неправда. Не верьте, все это ерунда просто», — заявил подозреваемый, когда его уводили в наручниках. Известно, что следователи возбудили против него уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Скоро ему изберут меру пресечения в суде.
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