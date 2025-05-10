10 мая 2025

«Мужики, все это неправда»: задержан хам на Mercedes, избивший девушку в Екатеринбурге. Видео

Полиция задержала водителя Mercedes, ударившего курьера в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обзорная по городу. Пермь , иномарка, зима, мерседес, импорт, mercedes
Водитель иномарки набросился на девушку у торгового центра Фото:

Задержан водитель черного Mercedes, который вырубил девушку-курьера возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall. В распоряжении URA.RU оказалось видео из отдела полиции.

Инцидент произошел 9 мая. Девушка приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ, и перегородила дорогу хозяину иномарки. Он начал оскорблять ее, а когда она начала снимать происходящее на видео, ударил. Девушка получила сотрясение мозга.

Вот как события описывает пострадавшая: «Два раза ударил, разбил телефон, угрожал расправой, выйти из машины не успела, начал оскорблять», — заявила Наталья Ф. и заплакала. Она попала в больницу. Общественная организация «Русская община» оказывает ей моральную и юридическую поддержку.

Агрессора 10 мая доставили в ОП №14. «Мужики, все это неправда. Не верьте, все это ерунда просто», — заявил подозреваемый, когда его уводили в наручниках. Известно, что следователи возбудили против него уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Скоро ему изберут меру пресечения в суде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержан водитель черного Mercedes, который вырубил девушку-курьера возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall. В распоряжении URA.RU оказалось видео из отдела полиции. Инцидент произошел 9 мая. Девушка приехала к ТЦ, чтобы отдать заказ, и перегородила дорогу хозяину иномарки. Он начал оскорблять ее, а когда она начала снимать происходящее на видео, ударил. Девушка получила сотрясение мозга. Вот как события описывает пострадавшая: «Два раза ударил, разбил телефон, угрожал расправой, выйти из машины не успела, начал оскорблять», — заявила Наталья Ф. и заплакала. Она попала в больницу. Общественная организация «Русская община» оказывает ей моральную и юридическую поддержку. Агрессора 10 мая доставили в ОП №14. «Мужики, все это неправда. Не верьте, все это ерунда просто», — заявил подозреваемый, когда его уводили в наручниках. Известно, что следователи возбудили против него уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Скоро ему изберут меру пресечения в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...