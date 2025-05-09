Мужчина на Mercedes избил девушку-курьера в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после нападения водителя Mercedes на девушку возле ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. Инцидент произошел 9 мая — мужчина напал на девушку, перегородившую ему дорогу автомобилем, и повредил ей мобильный телефон.
«В социальных медиа сообщалось, что в Екатеринбурге агрессивный водитель напал на девушку-курьера и нанес ей удары. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в ведомстве. О ходе расследования глава СК РФ поручил доложить руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко.
После нападения девушка обратилась за медицинской помощью: у нее диагностировали сотрясение мозга, был открыт больничный лист. Потерпевшая написала заявление в отдел полиции №?14 Екатеринбурга.
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