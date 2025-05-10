10 мая 2025
09 мая 2025

С понедельника на двух дорогах Челябинска ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей Челябинска просят учитывать дорожную обстановку
Водителей Челябинска просят учитывать дорожную обстановку Фото:

На двух участках дорог с 12 мая в Челябинске ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«На улице Дзержинского, вблизи дома №105, проезд будет частично перекрыт до 15 мая. Второй участок — улица Лесопарковая в районе дома №18/3 и правый поворот с неё на улицу Худякова — движение будет ограниченно для транспорта до 21 мая», — отмечают в мэрии.

Проезд будет затруднен из-за строительства канализации. Водителей просят учитывать дорожную обстановку на данных участках дороги.

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На двух участках дорог с 12 мая в Челябинске ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «На улице Дзержинского, вблизи дома №105, проезд будет частично перекрыт до 15 мая. Второй участок — улица Лесопарковая в районе дома №18/3 и правый поворот с неё на улицу Худякова — движение будет ограниченно для транспорта до 21 мая», — отмечают в мэрии. Проезд будет затруднен из-за строительства канализации. Водителей просят учитывать дорожную обстановку на данных участках дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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