С понедельника на двух дорогах Челябинска ограничат движение

Водителей Челябинска просят учитывать дорожную обстановку
На двух участках дорог с 12 мая в Челябинске ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«На улице Дзержинского, вблизи дома №105, проезд будет частично перекрыт до 15 мая. Второй участок — улица Лесопарковая в районе дома №18/3 и правый поворот с неё на улицу Худякова — движение будет ограниченно для транспорта до 21 мая», — отмечают в мэрии.
Проезд будет затруднен из-за строительства канализации. Водителей просят учитывать дорожную обстановку на данных участках дороги.
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