10 мая 2025
09 мая 2025

В ХМАО подростки устроили стрельбу по окнам многоквартирного дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из какого оружия стреляли подростки по окнам - неизвестно
Из какого оружия стреляли подростки по окнам - неизвестно Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) группа подростков пыталась вечером 10 мая попасть в один из подъездов многоквартирного дома по улице Чапаева. Сначала ребята выламывали дверь, а после устроили пальбу из пистолета по окнам. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети.

«Чапаева дом 49б, 4-й подъезд. Данные молодые люди приехали не известно к кому. Сначала выламывали двери, далее закрыли камеру и начали стрелять по окнам», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».

Жильцы дома были напуганы таким поведением подростков. Кроме того они сообщили, что не понятно из какого оружия стреляли — игрушечного или пневматического. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Там пояснили, что проводят проверку по данному факту — от жильцов дома в полицию поступило заявление. Устанавливаются личности молодых людей.

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В Нижневартовске (ХМАО) группа подростков пыталась вечером 10 мая попасть в один из подъездов многоквартирного дома по улице Чапаева. Сначала ребята выламывали дверь, а после устроили пальбу из пистолета по окнам. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети. «Чапаева дом 49б, 4-й подъезд. Данные молодые люди приехали не известно к кому. Сначала выламывали двери, далее закрыли камеру и начали стрелять по окнам», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия». Жильцы дома были напуганы таким поведением подростков. Кроме того они сообщили, что не понятно из какого оружия стреляли — игрушечного или пневматического. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Там пояснили, что проводят проверку по данному факту — от жильцов дома в полицию поступило заявление. Устанавливаются личности молодых людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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