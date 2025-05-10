В Нижневартовске (ХМАО) группа подростков пыталась вечером 10 мая попасть в один из подъездов многоквартирного дома по улице Чапаева. Сначала ребята выламывали дверь, а после устроили пальбу из пистолета по окнам. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети.
«Чапаева дом 49б, 4-й подъезд. Данные молодые люди приехали не известно к кому. Сначала выламывали двери, далее закрыли камеру и начали стрелять по окнам», — сообщается в telegram-канале «Нижневартовск. Происшествия».
Жильцы дома были напуганы таким поведением подростков. Кроме того они сообщили, что не понятно из какого оружия стреляли — игрушечного или пневматического. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре. Там пояснили, что проводят проверку по данному факту — от жильцов дома в полицию поступило заявление. Устанавливаются личности молодых людей.
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