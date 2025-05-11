Россиянам посоветовали не разыгрывать мошенников по телефону

Куратор «Мошеловки» Храпунова: шуточный разговор с мошенником очень опасен
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Россиянам советуют не вступать в диалог с мошенниками, даже в шуточный
Россиянам советуют не вступать в диалог с мошенниками, даже в шуточный Фото:

Даже в шутливой форме общение со злоумышленниками может представлять угрозу, поскольку они используют любые сведения, полученные в ходе разговора, для осуществления своих мошеннических схем. Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор», — сказала Храпунова. Она отметила, что мошенники способны записывать голос и особенности интонации человека, чтобы затем применять эти данные в различных мошеннических схемах. В частности, актуальные аудиозаписи используются для создания дипфейков.

Ранее в Государственной думе рекомендовали гражданам России установить внутри семьи специальное кодовое слово или фразу. По мнению депутатов, они помогут сразу выявлять мошенничество, связанное с применением технологий дипфейка, передает RT.

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Даже в шутливой форме общение со злоумышленниками может представлять угрозу, поскольку они используют любые сведения, полученные в ходе разговора, для осуществления своих мошеннических схем. Об этом рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова. «Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор», — сказала Храпунова. Она отметила, что мошенники способны записывать голос и особенности интонации человека, чтобы затем применять эти данные в различных мошеннических схемах. В частности, актуальные аудиозаписи используются для создания дипфейков. Ранее в Государственной думе рекомендовали гражданам России установить внутри семьи специальное кодовое слово или фразу. По мнению депутатов, они помогут сразу выявлять мошенничество, связанное с применением технологий дипфейка, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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