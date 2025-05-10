10 мая 2025

В Свердловской области взлетели цены на лук и другие овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на лук выросла почти на 20%
Цена на лук выросла почти на 20% Фото:

Стоимость репчатого лука в Свердловской области увеличилась почти на 19,5% за неделю. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

В конце апреля килограмм лука в среднем продавали за 57,36 рублей. Спустя неделю,  в начале мая, цена выросла до 68,59 рубля в среднем.

Подорожали и другие овощи: картофель и морковь — на 7,5% (с 76,94 до 82,65 и с 58,39 до 62,81 рублей за килограмм соответственно), капуста белокочанная — на 13% (67,43 до 76,40 рублей за килограмм), а свекла — на 14%, с 64,29 до 73,46 рублей за килограмм. Огурцы и помидоры подешевели — на 8,5% и 4% соответственно.

Ранее в Свердловской области уже фиксировался рост цен на овощи: к 21 апреля морковь и свекла подорожали на 5,12% и 3,74% соответственно, а стоимость борщевого набора за год увеличилась почти на 49%. Картофель и капуста также демонстрировали рост, тогда как огурцы и помидоры дешевели.

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Стоимость репчатого лука в Свердловской области увеличилась почти на 19,5% за неделю. Данные опубликованы на сайте Свердловскстата. В конце апреля килограмм лука в среднем продавали за 57,36 рублей. Спустя неделю,  в начале мая, цена выросла до 68,59 рубля в среднем. Подорожали и другие овощи: картофель и морковь — на 7,5% (с 76,94 до 82,65 и с 58,39 до 62,81 рублей за килограмм соответственно), капуста белокочанная — на 13% (67,43 до 76,40 рублей за килограмм), а свекла — на 14%, с 64,29 до 73,46 рублей за килограмм. Огурцы и помидоры подешевели — на 8,5% и 4% соответственно. Ранее в Свердловской области уже фиксировался рост цен на овощи: к 21 апреля морковь и свекла подорожали на 5,12% и 3,74% соответственно, а стоимость борщевого набора за год увеличилась почти на 49%. Картофель и капуста также демонстрировали рост, тогда как огурцы и помидоры дешевели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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