Цены на морковь и свеклу взлетели в Свердловской области

В Свердловской области самыми подорожавшими овощами по итогам недели стали морковь и свекла. К 21 апреля их стоимость изменилась на 5,12% и 3,74% соответственно. Актуальные данные опубликованы на сайте Свердловскстата.
Так, килограмм моркови в среднем можно было купить за 57,87 рубля, а килограмм свеклы — за 59,21 рубля в среднем. Стоимость белокочанной капусты также выросла на 2,56% до 66 рублей в среднем. Картофель подорожал менее заметно (+0,61%) и стал стоить 76,31 рубля в среднем.
За неделю снизилась цена огурцов — до 216,89 рубля в среднем (-1,62%). Помидоры также подешевели до 288,15 рубля в среднем за килограмм (-1,51%).
Ранее URA.RU рассказывало, что борщевой набор сильно подорожал в регионе. За год его стоимость выросла на 48,7% за год.
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