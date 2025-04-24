Цены на морковь и свеклу взлетели в Свердловской области

Стоимость моркови выросла в Свердловской области на 5,12% за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Морковь и свекла показали самый большой прирост в цене за неделю
Морковь и свекла показали самый большой прирост в цене за неделю Фото:

В Свердловской области самыми подорожавшими овощами по итогам недели стали морковь и свекла. К 21 апреля их стоимость изменилась на 5,12% и 3,74% соответственно. Актуальные данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

Так, килограмм моркови в среднем можно было купить за 57,87 рубля, а килограмм свеклы — за 59,21 рубля в среднем. Стоимость белокочанной капусты также выросла на 2,56% до 66 рублей в среднем. Картофель подорожал менее заметно (+0,61%) и стал стоить 76,31 рубля в среднем.

За неделю снизилась цена огурцов — до 216,89 рубля в среднем (-1,62%). Помидоры также подешевели до 288,15 рубля в среднем за килограмм (-1,51%).

Ранее URA.RU рассказывало, что борщевой набор сильно подорожал в регионе. За год его стоимость выросла на 48,7% за год. 

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В Свердловской области самыми подорожавшими овощами по итогам недели стали морковь и свекла. К 21 апреля их стоимость изменилась на 5,12% и 3,74% соответственно. Актуальные данные опубликованы на сайте Свердловскстата. Так, килограмм моркови в среднем можно было купить за 57,87 рубля, а килограмм свеклы — за 59,21 рубля в среднем. Стоимость белокочанной капусты также выросла на 2,56% до 66 рублей в среднем. Картофель подорожал менее заметно (+0,61%) и стал стоить 76,31 рубля в среднем. За неделю снизилась цена огурцов — до 216,89 рубля в среднем (-1,62%). Помидоры также подешевели до 288,15 рубля в среднем за килограмм (-1,51%). Ранее URA.RU рассказывало, что борщевой набор сильно подорожал в регионе. За год его стоимость выросла на 48,7% за год. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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