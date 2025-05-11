Генсек Компартии Вьетнама открыл молокозавод в Калуге

Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам присутствовал на церемонии открытия предприятия по переработке молока, расположенного в Калужской области. Об этом пишут российские СМИ.
«Церемония [открытия] прошла по видеоконференцсвязи в рамках Российско-Вьетнамского бизнес-форума, который проходит в Москве. В мероприятии принял участие генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам», — пишет РИА Новости.
В Боровском районе, на территории промышленно-производственной особой экономической зоны «Калуга», была введена в эксплуатацию первая очередь завода вьетнамской компании ООО «ТиЭйч Милк Индустри». На открытии предприятия губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что благоприятные условия для деятельности инвесторов будут создаваться здесь и дальше.
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