Следователи организовали проверку обстоятельств гибели юной пермячки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермском краю. Тело девушки нашли насаженным на забор возле одного из баров в закамском парке «Счастье есть».
«Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили собеседники агентства. Источники в силовых структурах отмечали, что погибшей 18 лет.
По предварительным данным, две девушки отдыхали в баре в ночь на 11 мая. Подруга уехала еще до смерти жительницы деревни Мокино. По словам очевидцев, тело сначала приняли за манекен. Полиция не нашла криминальной составляющей в произошедшем. Погибшая встречалась с молодым человеком, который в данный момент служит в армии.
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