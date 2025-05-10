10 мая 2025

СКР расследует инцидент с гибелью девушки на заборе в Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К разбирательству подключились следователи
К разбирательству подключились следователи Фото:

Следователи организовали проверку обстоятельств гибели юной пермячки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермском краю. Тело девушки нашли насаженным на забор возле одного из баров в закамском парке «Счастье есть».

«Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили собеседники агентства. Источники в силовых структурах отмечали, что погибшей 18 лет.

По предварительным данным, две девушки отдыхали в баре в ночь на 11 мая. Подруга уехала еще до смерти жительницы деревни Мокино. По словам очевидцев, тело сначала приняли за манекен. Полиция не нашла криминальной составляющей в произошедшем. Погибшая встречалась с молодым человеком, который в данный момент служит в армии.

Местные жители выдвигают свои версии произошедшего
Местные жители выдвигают свои версии произошедшего
Фото:

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Следователи организовали проверку обстоятельств гибели юной пермячки. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по Пермском краю. Тело девушки нашли насаженным на забор возле одного из баров в закамском парке «Счастье есть». «Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили собеседники агентства. Источники в силовых структурах отмечали, что погибшей 18 лет. По предварительным данным, две девушки отдыхали в баре в ночь на 11 мая. Подруга уехала еще до смерти жительницы деревни Мокино. По словам очевидцев, тело сначала приняли за манекен. Полиция не нашла криминальной составляющей в произошедшем. Погибшая встречалась с молодым человеком, который в данный момент служит в армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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