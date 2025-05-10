10 мая 2025

Полпред Жога объехал Свердловскую область на мотоцикле. Фото

Артем Жога возглавил мотопробег по свердловским городам трудовой доблести
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред президента проехал вместе с другими байкерами 1000 километров
Полпред президента проехал вместе с другими байкерами 1000 километров Фото:

Полпред президента РФ в УрФО подтверждает статус одного из самых необычных госслужащих. Накануне он собрал байкеров-единомышленников и за два дня объехал с ними Свердловскую область.

Изначально точками маршрута были заявлены города трудовой доблести — Нижний Тагил, Екатеринбург, Верхняя Пышма и Каменск-Уральский. Но была делегация не только там.

«В общей сложности в рамках мотопробега проехали порядка 1000 км. Свердловская область — опорный край державы, где хранят и чтят память тружеников тыла. Мы ехали через уральские просторы, заходили в музеи, останавливались на минуты молчания у мемориалов», — написал Жога в своем telegram-канале. Он добавил, что мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны, расположенные даже в малых населенных пунктах, приведены в должное состояние, к ним возложено множество цветов.

В Верхней Пышме Жога, например, посетил музей «Крылья Победы», посвященный авиатехнике времен Великой Отечественной войны. Он и товарищи увидели свыше 40 самолетов, включая редкие экземпляры бомбардировщиков и истребителей. Особый интерес у полпреда президента вызвал самолет «Аэрокобра», на котором воевал летчик-ас и уроженец Свердловской области Григорий Речкалов — единственный в регионе дважды Герой Советского Союза.

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Полпред президента РФ в УрФО подтверждает статус одного из самых необычных госслужащих. Накануне он собрал байкеров-единомышленников и за два дня объехал с ними Свердловскую область. Изначально точками маршрута были заявлены города трудовой доблести — Нижний Тагил, Екатеринбург, Верхняя Пышма и Каменск-Уральский. Но была делегация не только там. «В общей сложности в рамках мотопробега проехали порядка 1000 км. Свердловская область — опорный край державы, где хранят и чтят память тружеников тыла. Мы ехали через уральские просторы, заходили в музеи, останавливались на минуты молчания у мемориалов», — написал Жога в своем telegram-канале. Он добавил, что мемориалы в честь героев Великой Отечественной войны, расположенные даже в малых населенных пунктах, приведены в должное состояние, к ним возложено множество цветов. В Верхней Пышме Жога, например, посетил музей «Крылья Победы», посвященный авиатехнике времен Великой Отечественной войны. Он и товарищи увидели свыше 40 самолетов, включая редкие экземпляры бомбардировщиков и истребителей. Особый интерес у полпреда президента вызвал самолет «Аэрокобра», на котором воевал летчик-ас и уроженец Свердловской области Григорий Речкалов — единственный в регионе дважды Герой Советского Союза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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