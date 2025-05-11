Эрдоган принял предложение Путина по переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность принять переговоры между Россией и Украиной на территории Стамбула. Об этом говорится в заявлении администрации турецкого лидера. По данным агентства, Эрдоган обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
«Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились (в 2022 году — ред.), и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта», — говорится в заявлении администрации турецкого президента. Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан накануне подчеркнул, что Анкара готова следить за соблюдением возможного прекращения огня на Украине.
Ранее Владимир Путин отмечал, что готов обсудить с Эрдоганом проведение прямых переговоров с Украиной в Стамбуле и предлагал Киеву возобновить диалог без предварительных условий. Предложение России о переговорах поддержал и бывший президент США Дональд Трамп, назвав это потенциально «великим днем» для обеих стран и заявив о намерении продолжить работу с российской и украинской сторонами.
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