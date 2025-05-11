Эрдоган согласен принять у себя Россию и Украину

Эрдоган: Турция готова организовать переговоры между Россией и Украиной
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Эрдоган заявил, что сейчас в переговорах Украины и России достигнута историческая веха
Эрдоган заявил, что сейчас в переговорах Украины и России достигнута историческая веха Фото:
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Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Анкара готова организовать переговоры между Россией и Украиной для достижения прекращения огня и установления прочного мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира на Украине», — заявил Эрдоган. Его слова приводит управление коммуникаций при Президенте Турецкой Республики в соцсети Х. 

Эрдоган подчеркнул необходимость деликатного подхода к восстановлению Украины, чтобы обеспечить устойчивый мир. Он также указал на важность текущего момента, назвав его исторической возможностью для прекращения конфликта.

Ранее gрезидент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о своем намерении провести телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить возможность организации переговоров на турецкой территории. Глава российского государства также подчеркнул, что Москва выступает за возобновление прямых переговоров, приостановленных в 2022 году. Соответствующее заявление Путин сделал по итогам четырехдневных встреч с зарубежными лидерами. В частности, российский президент предложил провести переговоры 15 мая в Стамбуле, передает МК.

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Анкара готова организовать переговоры между Россией и Украиной для достижения прекращения огня и установления прочного мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира на Украине», — заявил Эрдоган. Его слова приводит управление коммуникаций при Президенте Турецкой Республики в соцсети Х.  Эрдоган подчеркнул необходимость деликатного подхода к восстановлению Украины, чтобы обеспечить устойчивый мир. Он также указал на важность текущего момента, назвав его исторической возможностью для прекращения конфликта. Ранее gрезидент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о своем намерении провести телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить возможность организации переговоров на турецкой территории. Глава российского государства также подчеркнул, что Москва выступает за возобновление прямых переговоров, приостановленных в 2022 году. Соответствующее заявление Путин сделал по итогам четырехдневных встреч с зарубежными лидерами. В частности, российский президент предложил провести переговоры 15 мая в Стамбуле, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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