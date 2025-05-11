Эрдоган согласен принять у себя Россию и Украину

Анкара готова организовать переговоры между Россией и Украиной для достижения прекращения огня и установления прочного мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира на Украине», — заявил Эрдоган. Его слова приводит управление коммуникаций при Президенте Турецкой Республики в соцсети Х.
Эрдоган подчеркнул необходимость деликатного подхода к восстановлению Украины, чтобы обеспечить устойчивый мир. Он также указал на важность текущего момента, назвав его исторической возможностью для прекращения конфликта.
Ранее gрезидент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о своем намерении провести телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить возможность организации переговоров на турецкой территории. Глава российского государства также подчеркнул, что Москва выступает за возобновление прямых переговоров, приостановленных в 2022 году. Соответствующее заявление Путин сделал по итогам четырехдневных встреч с зарубежными лидерами. В частности, российский президент предложил провести переговоры 15 мая в Стамбуле, передает МК.
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