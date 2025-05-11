Трамп обрадовался предложению Путина и помечтал о «лучшем мире»

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад предложению российского лидера Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров по украинскому вопросу. Об этом Глава Белого дома написал в соцсетях.
«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная „кровавая баня“, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.
Трамп подчеркнул, что намерен поддерживать взаимодействие с обеими сторонами для обеспечения проведения переговоров. Он также указал, что Соединенные Штаты стремятся сосредоточиться на восстановлении и развитии торговых связей. По его словам, впереди ожидается важная неделя.
Во время недавней встречи с представителями СМИ президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступила с инициативой по возобновлению прямых переговоров с Киевом, которые ранее были прекращены по решению украинской стороны. В качестве оптимальной площадки для проведения консультаций рассматривается Стамбул, а начало переговорного процесса предварительно запланировано на 15 мая. Турецкие власти уже выразили готовность принять у себя переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины.
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