10 мая 2025

Мэрия Перми отказалась от создания новых пляжей на берегах Камы

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Все силы городских властей будут брошены на содержание уже имеющихся пляжей
Все силы городских властей будут брошены на содержание уже имеющихся пляжей Фото:

В Перми в этом году не планируют создавать новые пляжи в черте города на Каме. О причинах такого решения рассказали специалисты пермской администрации.

«Создание пляжей на Каме не представляется возможным в силу несоответствия гидрологическим требованиям. Основные усилия будут сосредоточены на обслуживании четырех существующих пляжей: у Коммунального моста, возле Мотовилихинского пруда, около КамГЭС и в Новых Лядах», — цитирует сотрудников мэрии издание «Текст».

Ранее в прикамской столице объявили аукцион на обслуживание городских зон отдыха, который предусматривает поддержание порядка на четырех пляжах. Контракт стоимостью 5,7 млн рублей рассчитан до декабря текущего года.

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В Перми в этом году не планируют создавать новые пляжи в черте города на Каме. О причинах такого решения рассказали специалисты пермской администрации. «Создание пляжей на Каме не представляется возможным в силу несоответствия гидрологическим требованиям. Основные усилия будут сосредоточены на обслуживании четырех существующих пляжей: у Коммунального моста, возле Мотовилихинского пруда, около КамГЭС и в Новых Лядах», — цитирует сотрудников мэрии издание «Текст». Ранее в прикамской столице объявили аукцион на обслуживание городских зон отдыха, который предусматривает поддержание порядка на четырех пляжах. Контракт стоимостью 5,7 млн рублей рассчитан до декабря текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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