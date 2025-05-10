Мэрия Перми отказалась от создания новых пляжей на берегах Камы

В Перми в этом году не планируют создавать новые пляжи в черте города на Каме. О причинах такого решения рассказали специалисты пермской администрации.
«Создание пляжей на Каме не представляется возможным в силу несоответствия гидрологическим требованиям. Основные усилия будут сосредоточены на обслуживании четырех существующих пляжей: у Коммунального моста, возле Мотовилихинского пруда, около КамГЭС и в Новых Лядах», — цитирует сотрудников мэрии издание «Текст».
Ранее в прикамской столице объявили аукцион на обслуживание городских зон отдыха, который предусматривает поддержание порядка на четырех пляжах. Контракт стоимостью 5,7 млн рублей рассчитан до декабря текущего года.
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