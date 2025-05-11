Следователи задержали детей мигрантов, осквернивших в Обнинске георгиевский флаг

Дети мигрантов, чьи родители недавно получили гражданство РФ, задержаны за осквернение георгиевского флага в Обнинске. Начата проверка по факту инцидента и законности выдачи гражданств. Об этом сообщил СК России по Калужской области.
«В городе Обнинске несовершеннолетние, чьи родители недавно стали гражданами Российской Федерации, осквернили георгиевскую ленту, которая была установлена на одном из домов в виде флага», — говорится в telegram-канале СК. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Константину Василевичу представить доклад о ходе проверки и расследования.
Следственный комитет России по Калужской области инициировал проверку по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России). Личности подростков установлены, они вместе с родителями доставлены в Следственный комитет для дачи объяснений. Кроме того, в рамках отдельного уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность) СК намерен оценить законность предоставления гражданства родителям несовершеннолетних.
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