В Челябинской области грузовик протаранил легковушку с пятью детьми

На юге Челябинской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в котором находились пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ области.
«Авария случилась в воскресенье около 16:25 на 82-м километре трассы „Черноречье—Чесма—Варна—Карталы—Бреды“. Предварительно установлено, что 54-летний водитель грузового автомобиля Howo не уступил дорогу автомобилю LADA Granta, двигавшемуся по главной дороге, при проезде нерегулируемого перекрестка», — отмечает пресс-служба ведомства
В легковом автомобиле находилась семья. Это 35-летний мужчина за рулём, его супруга и пятеро детей в возрасте от нескольких месяцев до 11 лет (рождённые в 2013, 2014, 2015, 2019 и 2024 годах). В результате столкновения трое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в больницу. Точный характер полученных травм уточняется.
К расследованию обстоятельств аварии подключились полиция и прокуратура. На место происшествия прибыл и.о. прокурора Варненского района для координации работы экстренных служб. В настоящее время решается вопрос о степени ответственности водителя грузовика, нарушившего правила дорожного движения.
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