10 мая 2025

В Челябинской области грузовик протаранил легковушку с пятью детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадало три ребенка
В аварии пострадало три ребенка Фото:

На юге Челябинской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в котором находились пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ области. 

«Авария случилась в воскресенье около 16:25 на 82-м километре трассы „Черноречье—Чесма—Варна—Карталы—Бреды“. Предварительно установлено, что 54-летний водитель грузового автомобиля Howo не уступил дорогу автомобилю LADA Granta, двигавшемуся по главной дороге, при проезде нерегулируемого перекрестка», — отмечает пресс-служба ведомства

В легковом автомобиле находилась семья. Это 35-летний мужчина за рулём, его супруга и пятеро детей в возрасте от нескольких месяцев до 11 лет (рождённые в 2013, 2014, 2015, 2019 и 2024 годах). В результате столкновения трое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в больницу. Точный характер полученных травм уточняется.

К расследованию обстоятельств аварии подключились полиция и прокуратура. На место происшествия прибыл и.о. прокурора Варненского района для координации работы экстренных служб. В настоящее время решается вопрос о степени ответственности водителя грузовика, нарушившего правила дорожного движения.

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На юге Челябинской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в котором находились пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ области.  «Авария случилась в воскресенье около 16:25 на 82-м километре трассы „Черноречье—Чесма—Варна—Карталы—Бреды“. Предварительно установлено, что 54-летний водитель грузового автомобиля Howo не уступил дорогу автомобилю LADA Granta, двигавшемуся по главной дороге, при проезде нерегулируемого перекрестка», — отмечает пресс-служба ведомства В легковом автомобиле находилась семья. Это 35-летний мужчина за рулём, его супруга и пятеро детей в возрасте от нескольких месяцев до 11 лет (рождённые в 2013, 2014, 2015, 2019 и 2024 годах). В результате столкновения трое несовершеннолетних пассажиров были доставлены в больницу. Точный характер полученных травм уточняется. К расследованию обстоятельств аварии подключились полиция и прокуратура. На место происшествия прибыл и.о. прокурора Варненского района для координации работы экстренных служб. В настоящее время решается вопрос о степени ответственности водителя грузовика, нарушившего правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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