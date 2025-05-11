Зеленский: буду ждать Путина в четверг в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский согласился на переговоры с Путиным
Зеленский согласился на переговоры с Путиным Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в Турции 15 мая для переговоров. Он подчеркнул, что Россия должна подтвердить полное и длительное прекращение огня с 12 мая.

«Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. <...> И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал Зеленский в своем telegram-канале

Путин поздно ночью 11 мая выступил с предложением начать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая, там где все начиналось в марте 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал это предложение как серьезное и подчеркнул, что его цель — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в Турции 15 мая для переговоров. Он подчеркнул , что Россия должна подтвердить полное и длительное прекращение огня с 12 мая. «Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. <...> И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал Зеленский в своем telegram-канале.  Путин поздно ночью 11 мая выступил с предложением начать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая, там где все начиналось в марте 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал это предложение как серьезное и подчеркнул, что его цель — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...