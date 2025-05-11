Зеленский: буду ждать Путина в четверг в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в Турции 15 мая для переговоров. Он подчеркнул, что Россия должна подтвердить полное и длительное прекращение огня с 12 мая.
«Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. <...> И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Путин поздно ночью 11 мая выступил с предложением начать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле в четверг, 15 мая, там где все начиналось в марте 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал это предложение как серьезное и подчеркнул, что его цель — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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