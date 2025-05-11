11 мая 2025

«Ведомости»: девять тысяч мигрантов получат гранты на учебу в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Грантовая поддержка увеличит количество иностранных студентов в российских вузах
Грантовая поддержка увеличит количество иностранных студентов в российских вузах Фото:

Более 9 тысяч иностранных граждан смогут получить гранты на обучение в российских вузах в течение ближайших трех лет, следует из проекта положения, разработанного Минобрнауки. Данная мера направлена на увеличение числа иностранных студентов в России.

«С 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства, желающие учиться в вузах России, смогут рассчитывать на грантовую поддержку. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады ассоциации „Глобальные университеты“ смогут поступить в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру российских вузов без вступительных испытаний и будут учиться на очном отделении за счет средств федерального бюджета», — говорится в документах. Их цитирует издание «Ведомости».

Грант покроет транспортные расходы на дорогу в РФ и обратно, ежемесячную стипендию (размер устанавливает Минобрнауки), полис добровольного медицинского страхования и компенсацию оплаты за проживание (не выше стоимости общежития). Выплаты зависят от успеваемости — при наличии задолженностей или оценок «удовлетворительно» стипендия не начисляется.

Грант прекращают, если студент отчисляется или переходит на другую форму обучения, а также приостанавливают на время академического отпуска. При этом получение российского гражданства не лишает права на выплаты до окончания учебы.

В 2025 году гранты получат 2000 иностранцев, в 2026 — 3000, в 2027 — 4000, а с 2028 года — 5000 ежегодно. Сейчас в России учатся более 395 тысяч иностранных студентов, около 10% из них остаются работать в стране. К 2030 году планируется увеличить их число до 500 тысяч.

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Более 9 тысяч иностранных граждан смогут получить гранты на обучение в российских вузах в течение ближайших трех лет, следует из проекта положения, разработанного Минобрнауки. Данная мера направлена на увеличение числа иностранных студентов в России. «С 2025 года иностранные граждане и лица без гражданства, желающие учиться в вузах России, смогут рассчитывать на грантовую поддержку. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады ассоциации „Глобальные университеты“ смогут поступить в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру российских вузов без вступительных испытаний и будут учиться на очном отделении за счет средств федерального бюджета», — говорится в документах. Их цитирует издание «Ведомости». Грант покроет транспортные расходы на дорогу в РФ и обратно, ежемесячную стипендию (размер устанавливает Минобрнауки), полис добровольного медицинского страхования и компенсацию оплаты за проживание (не выше стоимости общежития). Выплаты зависят от успеваемости — при наличии задолженностей или оценок «удовлетворительно» стипендия не начисляется. Грант прекращают, если студент отчисляется или переходит на другую форму обучения, а также приостанавливают на время академического отпуска. При этом получение российского гражданства не лишает права на выплаты до окончания учебы. В 2025 году гранты получат 2000 иностранцев, в 2026 — 3000, в 2027 — 4000, а с 2028 года — 5000 ежегодно. Сейчас в России учатся более 395 тысяч иностранных студентов, около 10% из них остаются работать в стране. К 2030 году планируется увеличить их число до 500 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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