11 мая 2025
10 мая 2025

В Нижневартовске подросток избил ребенка до сотрясения и травмы позвоночника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик госпитализирован с сильными травмами
Мальчик госпитализирован с сильными травмами Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 16-летний подросток избил 11-летнего мальчика. После того, как юный вартовчанин потерял сознание, подросток прыгал на его теле. В результате инцидента, ребенок госпитализирован с травмой позвоночника и сотрясением мозга, сообщила его мама.

«Взрослый парень ставил подножки, он не играл. Когда наш мальчик потерял сознание, он прыгал на нем. Много свидетелей взрослых людей, которые вызвали скорую. Ребенок госпитализирован с сильнейшим состоянием мозга и травмой позвоночника», — рассказала вартовчанка телеканалу N1.

По ее словам, инцидент произошел недалеко от улицы Северной, 3а. Дети играли там в футбол на поле. В полиции телеканалу сообщили, что оба участника конфликта установлены. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.

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В Нижневартовске (ХМАО) 16-летний подросток избил 11-летнего мальчика. После того, как юный вартовчанин потерял сознание, подросток прыгал на его теле. В результате инцидента, ребенок госпитализирован с травмой позвоночника и сотрясением мозга, сообщила его мама. «Взрослый парень ставил подножки, он не играл. Когда наш мальчик потерял сознание, он прыгал на нем. Много свидетелей взрослых людей, которые вызвали скорую. Ребенок госпитализирован с сильнейшим состоянием мозга и травмой позвоночника», — рассказала вартовчанка телеканалу N1. По ее словам, инцидент произошел недалеко от улицы Северной, 3а. Дети играли там в футбол на поле. В полиции телеканалу сообщили, что оба участника конфликта установлены. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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