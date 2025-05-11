В Нижневартовске (ХМАО) 16-летний подросток избил 11-летнего мальчика. После того, как юный вартовчанин потерял сознание, подросток прыгал на его теле. В результате инцидента, ребенок госпитализирован с травмой позвоночника и сотрясением мозга, сообщила его мама.
«Взрослый парень ставил подножки, он не играл. Когда наш мальчик потерял сознание, он прыгал на нем. Много свидетелей взрослых людей, которые вызвали скорую. Ребенок госпитализирован с сильнейшим состоянием мозга и травмой позвоночника», — рассказала вартовчанка телеканалу N1.
По ее словам, инцидент произошел недалеко от улицы Северной, 3а. Дети играли там в футбол на поле. В полиции телеканалу сообщили, что оба участника конфликта установлены. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия.
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