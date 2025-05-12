Бывший мэр Махачкалы, осужденный за убийство, просит улучшить условия содержания в «Черном Дельфине»

Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненный срок в колонии "Черный Дельфин", с 2017 года активно подает иски с требованиями улучшить условия содержания. Будучи прикованным к коляске, он оспаривал постановку на профилактический учет как потенциального нарушителя и экстремиста, сказано в судебных документах.
"Иски разного рода он начал подавать в 2017 году. Все они так или иначе связаны с условиями содержания или трудностями из-за инвалидности Амирова – он прикован к коляске", — передает содержания документов РИА Новости. В них сказано, что экс-мэр жаловался на неудобства при встречах с адвокатами, якобы условия содержания мешали свободному обмену документами.
Также значительная часть исков касалась питания — Амиров утверждал, что колония игнорирует его потребности в лечебном рационе. Он оспаривал ограничения в передачах продуктов и требовал спортивный инвентарь, радиоприемник и другие предметы быта. Отдельные жалобы касались неприспособленности камеры для инвалидов, включая проблемы с вентиляцией, освещением и сыростью.
Большинство исков было отклонено, хотя в отдельных случаях Амиров добивался успеха — например, права пользоваться телевизором с антенной. Осенью 2024 года он подал очередное заявление, продолжая попытки изменить условия содержания. Всего за годы заключения бывший градоначальник инициировал несколько десятков судебных разбирательств.
Саид Амиров занимал пост мэра Махачкалы с 1998 по 2013 год. В 2013 году его арестовали по обвинению в организации убийства следователя. Суд вынес пожизненный приговор за это преступление и за подготовку теракта с использованием переносного ракетного комплекса. Высшая судебная инстанция страны оставила этот вердикт без изменений.
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