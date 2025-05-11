В Курганской области в селах Верхнесуерское и Сарт-Абдрашево с 12 по 18 мая возможны кратковременные отключения телевидения. Об этом написано на сайте РТРС.
Отключения затронут программы РТРС-1 и РТРС-2. «В связи с работами электросетевой компании возможны кратковременные перерывы вещания телерадиосигнала», — уведомили на сайте. Представители организации также отметили, что все отключения трансляции согласованы с вещателями. В случае ухудшения погодных условий часть работ может быть перенесена на другое время.
Ранее в Курганской области уже проводились аналогичные профилактические работы. 18 апреля временно прекращалась работа телерадиосигнала, а 21 апреля в Кургане и Шадринске были зафиксированы кратковременные перерывы вещания на кабельные сети из-за обслуживания оборудования.
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