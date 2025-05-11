11 мая 2025
10 мая 2025

В Курганской области будут кратковременные отключения телевидения. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Кратковременные отключения телевидения ожидаются с 12 по 16 мая
Кратковременные отключения телевидения ожидаются с 12 по 16 мая Фото:

В Курганской области в селах Верхнесуерское и Сарт-Абдрашево с 12 по 18 мая возможны кратковременные отключения телевидения. Об этом написано на сайте РТРС.

Отключение телевидения в селах Верхнесуерское и Сарт-Абдрашево Курганской области
Отключение телевидения в селах Верхнесуерское и Сарт-Абдрашево Курганской области
Фото:

Отключения затронут программы РТРС-1 и РТРС-2. «В связи с работами электросетевой компании возможны кратковременные перерывы вещания телерадиосигнала», — уведомили на сайте. Представители организации также отметили, что все отключения трансляции согласованы с вещателями. В случае ухудшения погодных условий часть работ может быть перенесена на другое время.

Ранее в Курганской области уже проводились аналогичные профилактические работы. 18 апреля временно прекращалась работа телерадиосигнала, а 21 апреля в Кургане и Шадринске были зафиксированы кратковременные перерывы вещания на кабельные сети из-за обслуживания оборудования.

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В Курганской области в селах Верхнесуерское и Сарт-Абдрашево с 12 по 18 мая возможны кратковременные отключения телевидения. Об этом написано на сайте РТРС. Отключения затронут программы РТРС-1 и РТРС-2. «В связи с работами электросетевой компании возможны кратковременные перерывы вещания телерадиосигнала», — уведомили на сайте. Представители организации также отметили, что все отключения трансляции согласованы с вещателями. В случае ухудшения погодных условий часть работ может быть перенесена на другое время. Ранее в Курганской области уже проводились аналогичные профилактические работы. 18 апреля временно прекращалась работа телерадиосигнала, а 21 апреля в Кургане и Шадринске были зафиксированы кратковременные перерывы вещания на кабельные сети из-за обслуживания оборудования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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