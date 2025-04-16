В Кургане и Шадринске временно не будут работать телевизоры и радио

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Отключение пройдет ночью 21 апреля
Отключение пройдет ночью 21 апреля Фото:

В Кургане и Шадринске 21 апреля с 03:00 до 12:00 могут возникать кратковременные перерывы вещания на кабельные сети. Это связано с проведением профилактических работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

«В указанный период возможно отсутствие вещания цифровых телевизионных каналов первого, второго мультиплекса и радиостанций в FM диапазоне, а также возможны кратковременные перерывы вещания программ первого и второго мультиплекса на кабельные сети города Кургана», — пишет ведомство. Следует отметить, что в этот период также планируются профилактические работы на спутниковых каналах связи, что может привести к перерывам вещания на всех объектах области длительностью до одной минуты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области временно не будет работать телерадиосигнал. Отключение пройдет 18 апреля с 07:00-14:00.

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В Кургане и Шадринске 21 апреля с 03:00 до 12:00 могут возникать кратковременные перерывы вещания на кабельные сети. Это связано с проведением профилактических работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. «В указанный период возможно отсутствие вещания цифровых телевизионных каналов первого, второго мультиплекса и радиостанций в FM диапазоне, а также возможны кратковременные перерывы вещания программ первого и второго мультиплекса на кабельные сети города Кургана», — пишет ведомство. Следует отметить, что в этот период также планируются профилактические работы на спутниковых каналах связи, что может привести к перерывам вещания на всех объектах области длительностью до одной минуты. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области временно не будет работать телерадиосигнал. Отключение пройдет 18 апреля с 07:00-14:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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