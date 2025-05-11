11 мая 2025

Популярные маршруты трамваев вернулись в Челябинске

В Челябинске трамваи №15, №18 и №22 вернулись на маршруты
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение на участке запустили раньше срока
Движение на участке запустили раньше срока Фото:

В Челябинске трамваи №15, №18 и №22 вернулись на свои трассы движения. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». Трамваи были отменены из-за ремонта рельсов.

«Движение трамваев в Ленинский район открыто. Трамваи №15, №18 и №22 вернулись на свои трассы движения», — сообщила пресс-служба перевозчика в telegram-канале.

Движение было остановлено с 11 апреля из-за ремонта рельсов. Завершающие работы будут проводиться в ночное время, без остановки движения. Движение запущено на две недели раньше обещанного срока.

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В Челябинске трамваи №15, №18 и №22 вернулись на свои трассы движения. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». Трамваи были отменены из-за ремонта рельсов. «Движение трамваев в Ленинский район открыто. Трамваи №15, №18 и №22 вернулись на свои трассы движения», — сообщила пресс-служба перевозчика в telegram-канале. Движение было остановлено с 11 апреля из-за ремонта рельсов. Завершающие работы будут проводиться в ночное время, без остановки движения. Движение запущено на две недели раньше обещанного срока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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