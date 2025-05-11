Популярные маршруты трамваев вернулись в Челябинске

Движение на участке запустили раньше срока
В Челябинске трамваи №15, №18 и №22 вернулись на свои трассы движения. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». Трамваи были отменены из-за ремонта рельсов.
«Движение трамваев в Ленинский район открыто. Трамваи №15, №18 и №22 вернулись на свои трассы движения», — сообщила пресс-служба перевозчика в telegram-канале.
Движение было остановлено с 11 апреля из-за ремонта рельсов. Завершающие работы будут проводиться в ночное время, без остановки движения. Движение запущено на две недели раньше обещанного срока.
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