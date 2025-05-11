11 мая 2025

В Челябинске раскупили билеты на финал Кубка Гагарина

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В Челябинске на финале Кубка Гагарина будет аншлаг
В Челябинске на финале Кубка Гагарина будет аншлаг Фото:

Челябинцы раскупили билеты на домашние матчи ХК «Трактор» в финале Кубка Гагарина. С момента старта продаж прошло около получаса.

«Эти места успел занять кто-то еще. Пожалуйста, выберите другие места», — указано на «Яндекс.Афише».

Матчи финальной серии пройдут в Челябинске 17 и 19 мая. Серия же против ХК «Локомотив» стартует 13 мая в Ярославле. «Трактор» сыграет в финале впервые за 12 лет.

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Челябинцы раскупили билеты на домашние матчи ХК «Трактор» в финале Кубка Гагарина. С момента старта продаж прошло около получаса. «Эти места успел занять кто-то еще. Пожалуйста, выберите другие места», — указано на «Яндекс.Афише». Матчи финальной серии пройдут в Челябинске 17 и 19 мая. Серия же против ХК «Локомотив» стартует 13 мая в Ярославле. «Трактор» сыграет в финале впервые за 12 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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