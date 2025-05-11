В Челябинске раскупили билеты на финал Кубка Гагарина

В Челябинске на финале Кубка Гагарина будет аншлаг
Челябинцы раскупили билеты на домашние матчи ХК «Трактор» в финале Кубка Гагарина. С момента старта продаж прошло около получаса.
«Эти места успел занять кто-то еще. Пожалуйста, выберите другие места», — указано на «Яндекс.Афише».
Матчи финальной серии пройдут в Челябинске 17 и 19 мая. Серия же против ХК «Локомотив» стартует 13 мая в Ярославле. «Трактор» сыграет в финале впервые за 12 лет.
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