У детей Блиновской хотят отобрать роскошную квартиру в Москве

У детей блогера Елены Блиновской хотят отобрать московскую квартиру. Предполагается, что она могла быть куплена ее отцом Олегом Останиным на деньги, принадлежащие блогеру.
«У детей Блиновской требуют отобрать квартиру в Москве», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что Олег Останин, мог приобрести жилье на деньги блогера и переписать на внуков. В 2020 году отец Блиновской заключил договор дарения, согласно которому внукам досталась доля в квартире на Серпуховском Валу площадью 152 квадратных метра, стоимостью около 136 миллионов рублей.
Теперь управляющий имуществом подал в суд с просьбой признать этот договор недействительным. Кроме того, Останин владеет несколькими объектами недвижимости в Москве, Химках и Ярославской области, а также двумя машиноместами, которые также могут быть отобраны, поскольку, по мнению управляющего, они были приобретены на средства, полученные с марафонов, передали в telegram-канале.
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