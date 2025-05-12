У детей Блиновской хотят отобрать роскошную квартиру в Москве

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Останин подарил внукам долю квартиры на Серпуховском Валу, пишет Mash
Останин подарил внукам долю квартиры на Серпуховском Валу, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

У детей блогера Елены Блиновской хотят отобрать московскую квартиру. Предполагается, что она могла быть куплена ее отцом Олегом Останиным на деньги, принадлежащие блогеру.

«У детей Блиновской требуют отобрать квартиру в Москве», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что Олег Останин, мог приобрести жилье на деньги блогера и переписать на внуков. В 2020 году отец Блиновской заключил договор дарения, согласно которому внукам досталась доля в квартире на Серпуховском Валу площадью 152 квадратных метра, стоимостью около 136 миллионов рублей.

Теперь управляющий имуществом подал в суд с просьбой признать этот договор недействительным. Кроме того, Останин владеет несколькими объектами недвижимости в Москве, Химках и Ярославской области, а также двумя машиноместами, которые также могут быть отобраны, поскольку, по мнению управляющего, они были приобретены на средства, полученные с марафонов, передали в telegram-канале.

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У детей блогера Елены Блиновской хотят отобрать московскую квартиру. Предполагается, что она могла быть куплена ее отцом Олегом Останиным на деньги, принадлежащие блогеру. «У детей Блиновской требуют отобрать квартиру в Москве», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что Олег Останин, мог приобрести жилье на деньги блогера и переписать на внуков. В 2020 году отец Блиновской заключил договор дарения, согласно которому внукам досталась доля в квартире на Серпуховском Валу площадью 152 квадратных метра, стоимостью около 136 миллионов рублей. Теперь управляющий имуществом подал в суд с просьбой признать этот договор недействительным. Кроме того, Останин владеет несколькими объектами недвижимости в Москве, Химках и Ярославской области, а также двумя машиноместами, которые также могут быть отобраны, поскольку, по мнению управляющего, они были приобретены на средства, полученные с марафонов, передали в telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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